ua ru
Пн, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США предоставят более 500 млн долларов гуманитарной помощи для Украины

Новина українською →
Понедельник 17 июля 2023 17:50
США предоставят более 500 млн долларов гуманитарной помощи для Украины Фото: Саманта Пауэр (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 17 июля, объявили о предоставлении более 500 млн долларов на гуманитарную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление администратора USAID Саманты Пауэр, которое приводит "Голос Америки".

"США предоставляют более 500 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Саманта Пауэр объявила о выделении дополнительной гуманитарной помощи для удовлетворения насущных потребностей украинцев, пострадавших от полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее мы сообщали, что администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр прибыла с визитом в Киев. Это уже второй ее визит в Украину во второй раз с начала полномасштабного вторжения.

Помощь от США

США активно помогают Украине с самого начала полномасштабной войны. Вашингтон оказал наибольшее количество помощи в военной, гуманитарной и энергетической областях. Также США постоянно оказывают Украине финансовую помощь.

Недавно министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что удвоение поддержки пострадавшей от войны Украине является лучшим стимулом для мировой экономики.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и лидеры НАТО единогласно одобрили "существенный" новый пакет помощи Украине.

Также украинские дипломаты сейчас активно работают для того, чтобы американский Конгресс продлил еще на год закон о ленд-лизе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
Крымский мост снова "устал". Главное о новых взрывах и нарушили ли они логистику РФ
Крымский мост снова "устал". Главное о новых взрывах и нарушили ли они логистику РФ
DAILY
Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны