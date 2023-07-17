"Сливал" данные о последствиях обстрела Краматорска 27 июня. Задержали еще одного агента РФ

СБУ задержала информатора, который "отчитывался" ФСБ о последствиях российского удара по кафе в Краматорске 27 июня, когда погибли 12 человек. Эту задачу он получил сразу после воздушной атаки на город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Контрразведчики Службы безопасности задержали в Донецкой области информатора ФСБ, который собирал разведданные о последствиях ракетного удара РФ по кафе в центре Краматорска 27 июня", - говорится в сообщении.

При этом больше всего ФСБ интересовала информация о количестве погибших и травмированных людей в результате огневого поражения. Также агрессор пытался получить максимум сведений о возможной принадлежности потерпевших к Силам обороны Украины.

Кроме указанного факта, информатор ФСБ скрыто отслеживал места базирования и перемещения украинских защитников на территории прифронтового города.

"Развединформация потребовалась оккупантам для подготовки новых воздушных ударов по региону. Служба безопасности разоблачила и задержала злоумышленника во время выполнения им нового вражеского задания в Краматорске", - добавили в СБУ.

По данным следствия, осведомителем ФСБ оказался местный житель, которого спецслужба РФ привлекла к сотрудничеству весной этого года. В поле зрения агрессора он попал из-за собственных антиукраинских комментариев в разных телеграмм-каналах.

Последующую коммуникацию осуществляли через мессенджер. Для конспирации фигурант зарегистрировал свой аккаунт под вымышленным именем. На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Обстрел Краматорска 27 июня

27 июня российские войска устроили обстрел Краматорска Донецкой области, атаковав город двумя ракетами. Одна из них попала по центру города, в здание местной пиццерии, а вторая - по пригородному поселку Беленькое. Тогда погибли 12 человек, 65 человек получили ранения. Уже на следующий день, 28 июня, СБУ задержала агента спецслужб РФ, который скорректировал российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня. Им оказался местный житель, работник местного газотранспортного предприятия.