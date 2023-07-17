Украинские военные уничтожили российскую артсистему "Тюльпан" из HIMARS под Бахмутом (видео)

Под Бахмутом украинские военные уничтожили российскую артиллерийскую систему "Тюльпан". Для этого ВСУ использовали РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью отдельную штурмовую бригаду .

"Аэроразведка Третьей отдельной штурмовой бригады во взаимодействии с тактической группой "Адам" обнаружили и нанесли удар по российскому 240-мм самоходному миномету под Бахмутом", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, такое оружие врага предназначено для поражения наиболее укрепленных фортификаций, укрытий, командных пунктов и других артсредств.

"Теперь один из образцов - обезврежен безвозвратно", - констатировали они.

HIMARS в Украине

HIMARS довольно часто используют украинские военные для нанесения ударов по вражеским позициям россиян на фронте. В частности, ВСУ удачно применяют РСЗО HIMARS в тактике "стреляй и беги". Именно ее использовали при ударе по общежитию с оккупантами в Макеевке.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Украине нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить российскую армию и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.