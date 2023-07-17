Украина готова продолжить "зерновое соглашение", нужен ответ Турции и ООН, - Зеленский

Украина готова продолжать действие "зерновой сделки". Однако для этого нужен ответ Турции и ООН.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Сергея Никифорова в Facebook .

"У нас были два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение - Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, - она срывает свои договоренности с Генсеком ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких с ними договоренностей", - заявил он.

Зеленский дал распоряжение подготовить официальные сигналы в ООН и в Турцию относительно соглашения.

"Я дал распоряжение нашему Министерству иностранных дел, после официального сигнала Российской Федерации, подготовить наши официальные сигналы в Организацию Объединенных Наций и в Турцию для того, чтобы они мне ответили как Президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", - отметил президент.

Он добавил, что даже без России надо делать все, чтобы Украина могла использовать черноморский коридор.

"Мы не боимся. К нам обратились компании, которые являются владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, - то все готовы продолжать поставки зерна", - подчеркнул Зеленский.

"Зерновая сделка"

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновому соглашению" фактически прекращены.

После начала полномасштабного вторжения оккупанты начали блокировать украинские порты. Позже Турция и ООН подписали отдельные соглашения с Украиной и Россией по "зерновому коридору" в Черном море, которые предусматривают экспорт украинского продовольствия.

Действие инициативы несколько раз продолжалось. Однако каждый раз, перед тем как сроки истекали, РФ заявляла, что не будет продолжать работу "коридора" и пыталась продавить исключения из санкций или дополнительные возможности для российского экспорта. Но так и не достигала результата.

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