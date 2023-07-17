ua ru
Пн, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ освободили 7 кв.км на Бахмутском направлении, а РФ наступает под Купянском, - Маляр

Новина українською →
Украина, Понедельник 17 июля 2023 08:56
ВСУ освободили 7 кв.км на Бахмутском направлении, а РФ наступает под Купянском, - Маляр Фото: ВСУ освободили 7 кв.км на Бахмутском направлении, а РФ наступает под Купянском (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю ВСУ удалось освободить 7 кв. км на Бахмутском направлении, а оккупанты с конца недели активно наступают на Купянском направлении, намереваясь вытеснить ВСУ за речку Оскол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.

Ситуация на Бахмутском направлении

По словам Маляр, на Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия.

"На южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели мы ежедневно продвигались. За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении освобождена территория 7 кв.км", - рассказала она.

Маляр отметила, что за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв.км.

Ситуация на Купянском направлении

"Враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении Харьковской области. Наши войска в обороне, оказывают мощное сопротивление. Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои", - рассказала заместитель министра обороны.

Тактика врага

Как пояснила Маляр, в настоящее время противник осуществляет поиск слабых мест в обороне украинских сил, активно ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол.

ВСУ освободили 7 кв.км на Бахмутском направлении, а РФ наступает под Купянском, - Маляр

"Задачи у врага две: вернуть утраченные позиции и заставить нас перебросить туда резервы по другим направлениям", - пояснила Маляр.

Лиманское направление

На Лиманском направлении противник продолжал безуспешные штурмовые действия в целях вытеснения ВСУ в районе Серебрянского леса, успеха не имел.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Купянск
NEWS
На Крымском мосту произошли взрывы: что известно
На Крымском мосту произошли взрывы: что известно
DAILY
Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны