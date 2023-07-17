ua ru
Пн, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ночью ударили по жилому сектору в Краматорске: двое раненых

Новина українською →
Краматорск, Понедельник 17 июля 2023 09:51
Оккупанты ночью ударили по жилому сектору в Краматорске: двое раненых Фото: Краматорск Донецкой области обстреляли оккупанты 17 июля (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на понедельник, 17 июля, российские солдаты ударили ракетами по жилым многоэтажкам Краматорска Донецкой области. Двое человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"Очередной ночной ракетный удар россиян по Краматорску. Снова по многоквартирному сектору. Ранены 2 человека, не тяжелые", - рассказал он.

По данным Гончаренко, в настоящее время последствия ракетного удара уточняются.

В то же время, по данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, российские войска повредили не только жилые дома, но и территорию предприятия.

Обстрелы Краматорска

Краматорск Донецкой области оккупанты обстреливают с постоянной периодичностью. Так, 27 июня, российские войска устроили обстрел Краматорска Донецкой области, атаковав город двумя ракетами. Одна из них попала по центру города, в здание местной пиццерии, а вторая - по пригородному поселку Беленькое. Тогда погибли 12 человек, 65 человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск
NEWS
На Крымском мосту произошли взрывы: что известно
На Крымском мосту произошли взрывы: что известно
DAILY
Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны