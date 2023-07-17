Оккупанты обстреляли Белозерку в Херсонской области: есть раненая

Российские войска сегодня, 17 июля, нанесли удар по Белозерке в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадала местная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

"Из-за российского удара по Белозерке пострадала местная жительница", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из вражеских снарядов попал во двор потерпевшей. У 56-летней женщины диагностировали ранения средней степени тяжести.

Фото: Белозерка (deepstatemap.live)

"Бригада "скорой" доставила ее в медучреждение, где врачи оказывают пострадавшей необходимую помощь", - добавили в ОВА.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации украинскими военными Херсона, в ноябре 2022 года, российские военные регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона из артиллерии и другого вооружения.

Вчера русские военные обстреляли частные дома села Разлив, Херсонской области. В результате этого пострадали гражданские.

А сегодня кафиры нанесли удары по Белозерской общине в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.