Путин сделал циничное заявление об атаке на Крымский мост и пригрозил "ответом"

Российский диктатор Владимир Путин, что его страна не использует Крымский мост для перевозки военных и их техники для войны в Украине.

"Случившееся - это очередной террористический акт киевского режима, это преступление бессмысленно, поскольку Крымский мост давно не используют для военных перевозок", - сказал Путин.

В то же время, диктатор заявил, что министерство обороны Россия уже готовит ответ. Также Путин подтвердил, что мост получил значительные повреждения, из-за этого было остановлено движение авто и поездов по мосту.

Путин еще раз поручил ФСБ принять меры по повышению безопасности моста, поскольку считает его стратегически важным.

Атака на Крымский мост

Сегодня ночью на Крымском мосту раздались взрывы. Предварительно один пролет моста в сторону Тамани был разрушен, еще один в направлении Керчи – поврежден. Россияне перекрыли автомобильные и железнодорожные рельсы.

Источники РБК-Украина сообщили, что мост атаковали надводными дронами, это была спецоперация СБУ и Военно-морских сил ВСУ.

После этого в СБУ напомнили, что Крымский мост – это один из транспортных коридоров военных поставок для россиян, а традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага.

При этом в России назвали инцидент терактом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.