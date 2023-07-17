В Краснодарском крае РФ упал штурмовик Су-25

В районе города Ейск (Краснодарский край) сегодня, 17 июля, упал военный российский самолет Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash .

"Момент падения военного самолета Су-25 недалеко от пляжа в Ейске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пилота нашли, он в тяжелом состоянии. Его вытащили из воды на берег и сейчас оказывают первую помощь.

Telegram-каналы сообщают, что штурмовик Су-25 мог совершать тренировочный полет и упасть недалеко от аэродрома.

Отметим, Ейск находится на противоположном берегу Таганрогского залива (Азовское море) от оккупированного Мариуполя.

Судьба пилота

Telegram-канал Baza пишет, что пилот штурмовика Су-25 погиб. До этого сообщалось, что причины падения самолета пока неизвестны. Пилота реанимировали, у него были сломаны обе ноги, а также он наглотался воды.

Падение военных самолетов в Ейске

Вечером 17 октября 2022 года в российском Ейске разбился бомбардировщик Су-34. Самолет упал в жилом квартале, в результате вспыхнула многоэтажка.

В результате погибли 16 человек, еще 43 получили ранения. Пилот самолета успел катапультироваться.