Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС, - источники

Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Как рассказали в Службе безопасности, к ночному подрыву Крымского моста причастна СБУ и Военно-морские силы Украины.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", - сообщил источник.

Добавим, ранее глава СБУ Василий Малюк заявлял, что мост вполне законна цель для Украины и обещал рассказать детали уникальных спецопераций после победы.

Крымский мост снова под атакой

Напомним, сегодня ночью на Крымском мосту раздались взрывы. После чего так называемый глава Крыма Сергей Аксьнов заявил о якобы "чрезвычайной ситуации в районе 145 опоры".

Предварительно, пролет Крымского моста в сторону Тамани разрушен, еще один в направлении Керчи просел. Автомобильные и железнодорожные пути перекрыты, но последний оккупанты обещают восстановить до 09:00.

Официально россияне сообщают о двух погибших - мужчине и женщине из Белгородской области РФ.

Стоит отметить, что Крымский мост подвергается разрушению уже второй раз за десять месяцев. В прошлый раз обвал пролета моста произошел 8 октября 2022 года. Как тогда заявили оккупанты, на Крымском мосту взорвалась фура.

Российский диктатор Владимир обвинил Украину в "теракте". Официально украинская сторона до сих пор не взяла на себя ответственность, но неоднократно отмечала, что Крымский мост является законной целью. Поскольку его оккупанты используют как логистический путь для поставки военной техники и не только на оккупированный полуостров.

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