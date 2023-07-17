РФ отзывает гарантии безопасности в Черном море. И выходит из центра в Стамбуле

Россия "отзывает" гарантии безопасности судоходства в Черном море, а также выходит из Совместного координационного центра в Стамбуле из-за прекращения "зернового соглашения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД России.

В России в очередной раз повторили свои тезисы о том, что Запад не выполняет "обещанных договоренностей" в части экспорта российского аммиака, а также не переподключает "Россельхозбанк" к системе SWIFT.

В стране-агрессоре также придумали, что украинское продовольствие якобы вывозится не в нуждающиеся страны, а в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС.

Так, Россия выступает против дальнейшего продления соглашения и проинформировала об этом турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН.

"Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле. Без участия России "черноморская инициатива" прекращает свое функционирование с 18 июля", - сказано в заявлении.

При этом в России допускают возобновление "зернового коридора".

"Если же в западных столицах реально дорожат "черноморской инициативой", то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия. Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление "сделки", - добавляют в МИД страны-агрессора.

Прекращение "зернового соглашения"

Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновому договору" фактически прекращены.

Посольство РФ в Беларуси передало Украине ноту, в которой заявило, что инициатива должна быть полностью прекращена с 18 июля.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы соглашение продолжалось. Он планирует обсудить инициативу на встрече с диктатором в августе.

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