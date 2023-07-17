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Британия теперь сможет конфисковать яхты и самолеты у российских олигархов: подробности

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Великобритания, Понедельник 17 июля 2023 21:40
Британия теперь сможет конфисковать яхты и самолеты у российских олигархов: подробности Фото: Флаг Британии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Британия ужесточила санкции против российских олигархов, что теперь позволит ей конфисковать яхты и самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на санкционный список Британии.

Отмечается, что санкции были ужесточены в отношении таких лиц:

  • Виктора Вексельберга;
  • Аркадия Ротенберга;
  • Геннадия Тимченко;
  • главы банка ВТБ Андрея Костина.

Власти Британии теперь смогут конфисковывать у них яхты, частные самолеты и другие транспортные средства.

Кого еще коснулись такие ограничения

Согласно документу, санкции также ужесточены в отношении:

  • гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева;
  • сына сенатора Сулеймана Керимова предпринимателя Саида Керимова;
  • основного владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова;
  • бывшей жены главы "Роснефти" Игоря Сечина Марины Сечиной;
  • экс-депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука.

Санкции Британии в отношении россиян

Еще в марте 2022 года Великобритания арестовала первую суперяхту в рамках санкций против Российской Федерации. Вероятно, судно принадлежит одному из российских олигархов.

Также сообщалось, что журналисты обнаружили многочисленные объекты недвижимости Великобритании, принадлежащие российским подсанкционным олигархам. Суммарная стоимость собственности достигает более 1 млрд долларов.

Сегодня Великобритания анонсировала санкции против 14 россиян причастных к незаконной депортации украинских детей.

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