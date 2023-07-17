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Дождь с грозами и жара до +35: прогноз погоды в Украине на неделю

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Понедельник 17 июля 2023 16:12
Дождь с грозами и жара до +35: прогноз погоды в Украине на неделю Фото: в Украине ожидаются дожди с грозами и жара (freepik)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине будет дождливой и жаркой на этой неделе с 18 по 21 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Завтра ночью в западных и Житомирской областях, а утром и днем в Украине, кроме юго-востока, ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях днем при грозах местами прогнозируются шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +16 +21 градус, а днем в западных и северных областях ожидается +23 +28, на остальной территории +29 +34.

В среду, 19 июля, будет без осадков, только ночью в юго-восточных областях, а днем на Закарпатье и Прикарпатье местами прогнозируются грозовые дожди. При этом в четверг, 20 июля, в Украине, кроме юго-восточной части, будут кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха ночью составит +12 +19, а днем +23 +29 градусов, на юге страны поднимется до +33.

В пятницу, 21 июля, ночью на востоке и местами на юге страны, а днем в Карпатском регионе ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории Украины будет без осадков.

Температура воздуха в южной части ночью будет +17 +22 градуса, а днем +30 +35. На остальной территории ночью ожидается +13 +19 градусов, а днем +23 +29.

Напомним, что синоптики предупреждали, что вскоре в Украину придет жара из Сахары, ожидаются новые температурные рекорды.

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