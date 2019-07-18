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Зеленский потребовал проверить дотации одному из ведущих агрохолдингов

Новости » Экономика    18.07.2019 - 11:23
Зеленский потребовал проверить дотации одному из ведущих агрохолдингов
Фото: Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики (РБК-Украина)

Президент считает коррупцией выделение дотаций агрохолдингу МХП

Президент Владимир Зеленский поручил антикоррупционным органам проверить целесообразность выделения дотаций из госбюджета агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт" (МХП). Об этом он сказал на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, передает корреспондент РБК-Украина.

Во время заседания президент сделал заявление о существовании коррупции в распределении дотаций производителям сельскохозяйственной продукции.

"Коррупция в бюджетной сфере в течение 2017-2018 годов: одному из крупнейших агрохолдингов Украины - "Мироновскому хлебопродукту" - из госбюджета выделено почти 2,5 миллиарда гривен дотаций", - сообщил он.

По мнению президента, на самом деле МХП не нуждается в поддержке, поскольку "получат сверхприбыли и ежегодно выплачивает огромные дивиденды".

"Хотел бы обратиться к правоохранительным органам, а давайте проверим сумму этой бюджетной помощи и сумму дивидендов и сравним. Может и одинаковые цифры получим", - заявил Зеленский.

Напомним, агрохолдинг Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП) получал дотации из госбюджета в основном на строительство второй линии производства на Винницкой птицефабрике.

Как сообщало РБК-Украина, 18 июля проходит заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Во время совещания президент Владимир Зеленский уже заявил о том, что в течение пяти лет спецэкспортеры в оборонной сфере перечислили на оффшорные счета 30 млн долларов.

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