Президент США Дональд Трамп невдало пожартував про колишню речницю Білого дому Керолайн Левітт, яка залишила посаду після народження другої дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Fox News.

Американський лідер заявив, що Левітт любить свого малюка більше, ніж його, та поскаржився, що знайти їй гідну заміну виявилося непросто.

Про це лідер США заявив під час програми "Saturday in America". Ведуча запитала президента про пошук нового прессекретаря Білого дому. Трамп високо оцінив роботу Левітт, назвавши її чудовою представницею своєї адміністрації.

"Керолайн була просто неймовірною. Вона велика проблема. Я їй так і сказав. Вона була настільки хорошою. Кого, чорт забирай, можна поставити на її місце?" – заявив американський лідер.

Після цього Трамп перейшов до особистого життя колишньої співробітниці та пожартував через її рішення залишити роботу заради родини.

"Вона любить дитину більше, ніж мене. Це жахливо, правда" – сказав він.

Водночас президент додав, що Левітт добре справляється з новою роботою і може стати зіркою. Нині вона співпрацює з Fox News.

Чому Керолайн Левітт залишила Білий дім

Керолайн Левітт оголосила про завершення роботи на посаді речниці Білого дому в серпні 2026 року. Незадовго до цього вона народила другу дитину, а після декретної відпустки вирішила приділяти більше часу родині.

Трамп публічно підтримав її рішення та заявив, що розуміє бажання матері проводити більше часу з маленькими дітьми.

Левітт стала наймолодшою речницею Білого дому в історії, обійнявши цю посаду у віці 27 років.