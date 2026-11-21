Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді має відреагувати на російські ракетні удари по металургійному комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг", роботу якого було зупинено внаслідок атак.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з державним секретарем з оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, передає "Інтерфакс-Україна" .

"Це величезний завод - і вони (росіяни - ред.) місяцями працювали над тим, щоб знищити його. Було б доречно, якби прем'єр-міністр Моді відреагував на це. Це індійський проєкт - хоча він і реалізований в Україні, це великий індійський проєкт", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що на комбінаті працювали понад 20 тисяч людей.

Він також наголосив, що підприємство належить індійським власникам, які мають металургійні активи в різних країнах світу.