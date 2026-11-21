Іранський удар пошкодив цивільний промисловий об'єкт у Бахрейні, де спалахнула пожежа. У Тегерані заявили, що цілили по двох американських військових базах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Бахрейну, перед атакою влада попередила населення про "ворожу загрозу" та закликала людей пройти в укриття.

Внаслідок влучання по цивільному промисловому об'єкту виникла пожежа.

Наразі на місці працюють рятувальники цивільної оборони, точну локацію об'єкта влада поки не розкриває.

За попередніми даними відомства, інфраструктура зазнала матеріальних збитків, проте постраждалих чи загиблих немає.

Водночас Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що метою ударів були не цивільні об'єкти, а дві ключові військові бази США на території Бахрейну:

Шейх-Іса - стратегічний військово-повітряний об'єкт;

Аль-Джуфейр - район базування ВМС США, де розміщена штаб-квартира П'ятого американського флоту.

У Тегерані стверджують, що атака стала відповіддю на американські удари по Ірану.

Проте іранська сторона не навела жодних подробиць щодо типу використаної зброї, можливих влучань по базах чи втрат серед військових США.