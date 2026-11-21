Чи влаштують Україну гарантії безпеки типу п’ятої статті НАТО: відповідь Зеленського
Україна хоче і налаштована стати повноцінним членом НАТО, а гарантії безпеки типу п’ятої статті викликають лише багато запитань.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна.
За словами глави держави, питання членства України в НАТО було у центрі уваги на Коаліції охочих у Берліні.
Партнери Києва усвідомлюють, що найзрозуміліші гарантії безпеки для України - це членство в Альянсі.
Ба більше, Зеленський звернув увагу на те, що Україна дійсно може суттєво посилити блок.
"Щодо гарантій безпеки типу п’ятої статті НАТО: п’ята стаття - це колективний захист. Для України суть незрозуміла, бо поки немає повної відповіді, що це за колектив, як він буде захищати і чи буде цей колектив готовий дати відсіч агресору. А якщо ми будемо мати типу п’ятої статті, то до цього "типу" виникає багато запитань. Відповіді повинні бути не просто в словах - це має бути на папері", - наголосив Зеленський.
Він також зауважив, що гарантії безпеки для України повинні бути сильними не тільки протягом цих двох років, поки президентом США є Дональд Трамп, а й після завершення його каденції.
Глава держави нагадав, що українські захисники воюють заради захисту нашої держави не на два роки.
"І гарантії нам потрібні не на два роки, а назавжди. Навіть якщо Путін і в друзях з Трампом, як це з’ясувалося нещодавно, то те, що два роки Путін буде боятися щось зробити і прийти з агресією, нас не влаштовує. Це не сильний мир - це пауза на два роки", - пояснив Зеленський.
До речі, раніше президент США Дональд Трамп заявив про підготовку масштабного перемир'я між Україною та РФ.
А Зеленський назвав населені пункти, де Україна пропонує провести нові гуманітарні операції.