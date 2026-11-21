Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна .

За словами глави держави, питання членства України в НАТО було у центрі уваги на Коаліції охочих у Берліні.

Партнери Києва усвідомлюють, що найзрозуміліші гарантії безпеки для України - це членство в Альянсі.

Ба більше, Зеленський звернув увагу на те, що Україна дійсно може суттєво посилити блок.

"Щодо гарантій безпеки типу п’ятої статті НАТО: п’ята стаття - це колективний захист. Для України суть незрозуміла, бо поки немає повної відповіді, що це за колектив, як він буде захищати і чи буде цей колектив готовий дати відсіч агресору. А якщо ми будемо мати типу п’ятої статті, то до цього "типу" виникає багато запитань. Відповіді повинні бути не просто в словах - це має бути на папері", - наголосив Зеленський.



Він також зауважив, що гарантії безпеки для України повинні бути сильними не тільки протягом цих двох років, поки президентом США є Дональд Трамп, а й після завершення його каденції.

Глава держави нагадав, що українські захисники воюють заради захисту нашої держави не на два роки.

"І гарантії нам потрібні не на два роки, а назавжди. Навіть якщо Путін і в друзях з Трампом, як це з’ясувалося нещодавно, то те, що два роки Путін буде боятися щось зробити і прийти з агресією, нас не влаштовує. Це не сильний мир - це пауза на два роки", - пояснив Зеленський.