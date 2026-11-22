У Росії визнали, що після українських атак на Кримський міст логістика з окупованим Кримом стала складнішою. Уряд РФ допускає запровадження обмежень на перевезення з переправи.

Про це повідомив віце-прем'єр РФ Андрій Нікітін, пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, основні маршрути постачання півострова вдалося налагодити, проте організовувати перевезення тепер буде складніше.

Під час спілкування з журналістами Нікітіна запитали, чи вдалося відновити логістику, зокрема, доставку продуктів харчування.

"Логістика, звичайно, буде трохи складніше, ніж була раніше. Але що треба робити - зрозуміло. Найближчим часом колеги опублікують послідовність дій і для пасажирів, і для тих, хто везе вантажі", - відповів російський віце-прем'єр.

Він додав, що залізничний рух працює, а профільний оперативний штаб під керівництвом міністра транспорту РФ займається координацією перевезень.

Що сталося із Кримським мостом після атак

Як відомо, у листопаді Україна тричі атакувала Кримський міст – у ніч на 16, 17 та 19 листопада. Після ударів рух по переправі неодноразово припиняли.

Найбільш серйозні наслідки було зафіксовано 17 листопада: одна з арок автомобільної частини мосту та ділянка дорожнього полотна обрушилися у море.

В результаті виявилася пошкоджена автомобільна інфраструктура переправи. Після наступної атаки 19 листопада під ударом виявилося залізничне полотно.

Таким чином, удари торкнулися одразу двох напрямів сполучення з окупованим півостровом - автомобільного та залізничного. Це створило додаткові труднощі для перевезення пасажирів та вантажів.