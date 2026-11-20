В Україні зареєстровано три екстракти медичного канабісу корпорації Curaleaf Holdings Inc., яка має давні бізнесові зв'язки з Росією. Компанію очолює ексглава "Газпром-Медіа" Борис Джордан, а її інвесторами та акціонерами були структури Романа Абрамовича і підсанкційний Московський кредитний банк.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на фінансову звітність компанії, дані державних реєстрів і журналістські розслідування.

Який продукт зареєстрували в Україні

3 січня 2025 року МОЗ зареєструвало три екстракти медичного канабісу повного спектра бренду Curaleaf із різним співвідношенням ТГК і КБД.

Виробником зазначена іспанська компанія Medalchemy S.L., яка на 97,5% опосередковано належить Curaleaf. Заявником виступило ТОВ "Фармдистриб'юшн". Субстанції призначені для виготовлення рецептурних ліків у ліцензованих аптеках.

Таким чином, український ринок отримав продукцію міжнародної корпорації, у структурі власності та історії фінансування якої простежуються зв'язки з російським бізнесом, зокрема з особами та структурами, пов'язаними з підсанкційними олігархами.

Джордан, Абрамович і російський капітал

Один із ключових фігурантів цієї історії - Борис Джордан, голова ради директорів і CEO Curaleaf, який контролює близько 69% голосів акціонерів завдяки акціям із множинним правом голосу.

Значну частину своєї бізнесової кар'єри Джордан побудував у Росії. Він очолював холдинг "Газпром-Медіа" та телеканал НТВ, працював у нафтовому бізнесі й створив інвестиційну групу Sputnik. За даними розслідування The Guardian, Джордан визнавав, що раніше підтримував тісні особисті стосунки з Володимиром Путіним.

Російський капітал був присутній у бізнесі ще до того, як Curaleaf стала публічною компанією. У 2013 році PalliaTech - попередниця Curaleaf - залучила 10 млн доларів від Sputnik Group Джордана та її російських партнерів в обмін на 35% акцій.

Згодом компанію фінансували структури Романа Абрамовича. За даними розслідування Forensic News, пов'язана з російським олігархом компанія Cetus Investments Limited надавала кошти для придбання акцій PalliaTech і фінансування пов'язаних із Джорданом структур. Серед задокументованих сум – 14 млн доларів у 2016 році та 10 млн у 2017-му. У 2018 році Curaleaf залучила від Cetus 85 млн доларів у вигляді забезпеченого боргового фінансування.

У грудні 2022 року Джордан підтвердив Bloomberg, що Абрамович фінансував Curaleaf на ранніх етапах її розвитку. Отже, участь пов'язаних із російським олігархом структур у становленні компанії не обмежувалася непрямими бізнес-контактами - йшлося про значні фінансові вкладення.

Акції Curaleaf опинилися у підсанкційного банку РФ

Ще один епізод, який пов'язує Curaleaf із російським капіталом, стосується Московського кредитного банку (МКБ), що перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії та України.

Згідно даних розслідування The Newsground, у 2020 році банк отримав у заставу 15,5 млн акцій Curaleaf у межах угоди приблизно на 77 млн доларів. Після запровадження санкцій проти МКБ передбачений зворотний викуп акцій не відбувся. У грудні 2023 року банк залишив ці папери у своїй власності. На той момент їхня ринкова вартість становила близько 58 млн доларів.

У такий спосіб акції американської корпорації опинилися у власності російського банку, щодо якого діють масштабні міжнародні обмеження. У Curaleaf заявляли, що заморозили права голосу за цим пакетом, а також обмежили його передачу, продаж і виплату дивідендів, щоб дотримуватися санкційного законодавства.

Серед великих акціонерів Curaleaf також був Андрій Блох - колишній президент російської нафтової компанії "Сибнефть", пов'язаної з Абрамовичем. У травні 2026 року він володів 17,6% акцій відповідного класу. У жовтні 2022 року Україна запровадила проти нього персональні санкції.