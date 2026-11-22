В Краснодарському краї РФ дим на НПЗ та в містечку Росгвардії, а в Калінінграді виє тривога
У ніч проти 22 листопада в РФ повідомляють про нові вибухи та повітряну тривогу одразу в кількох регіонах. Задимлення спостерігається в районі Афіпського НПЗ, а в Краснодарі після численних вибухів помітили дим у районі військового містечка Росгвардії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-пабліки.
Тим часом у Калінінградській області виють сирени, а місцеві жителі масово публікують відео.
Що відбувається в Краснодарському краї
За повідомленнями місцевих джерел, уночі задимлення спостерігається в районі Афіпського НПЗ. Інформація про характер пошкоджень підприємства та можливі наслідки наразі уточнюється.
Також вибухи пролунали в Краснодарі. Після них місцеві жителі повідомляють про задимлення в районі військового містечка військової частини №3702 Росгвардії РФ.
"Краснодар, місцеві повідомляють про задимлення (не облака) після численних вибухів. У місті досі лунає сигнал повітряної тривоги, атака триває", - пишуть OSINT-и.
У Калінінграді виють сирени, місцеві публікують відео
Тривожною залишається ситуація і в Калінінградській області РФ. Там лунають сирени повітряної тривоги, а місцеві жителі масово записують та поширюють відео. На кадрах чути сигнали оповіщення, росіяни налякані незвичною для регіону ситуацією.
Напередодні, 21 листопада, регіон уже опинився під загрозою атаки безпілотників. Зокрема, у портовому місті Балтійськ, де розташована головна військово-морська база Балтійського флоту РФ, пролунали численні вибухи. Також місцеві повідомляли про роботу російської ППО.
За попередніми даними OSINT-аналітиків, безпілотники могли прямувати до портової інфраструктури Балтійська.
Сьогодні вночі з'явилась інформація, що російське вантажне судно Sparta II, яке перевозило військовий вантаж із Санкт-Петербурга до Калінінградської області і було атаковано.