У Путіна не вийшло влаштувати "Ялту-2", Пекін зламав плани Кремля, - Зеленський
Російський диктатор Володимир Путін намагався використати тристоронній саміт для переділу світу за сценарієм "Ялти-2", але Китай відмовився брати в цьому участь.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.
За словами глави держави, російський диктатор розраховував легітимізувати зміну кордонів та закріпити новий переділ сфер впливу.
Путін намагався виправдати ці плани історичними паралелями з Ялтинською конференцією, начебто для "закріплення перемоги над фашизмом".
Однак Китай не дозволив втягнути себе у цей задум, а питання України та її кордонів на саміті публічно взагалі не порушувалося.
"Чи хотів Путін реальної Ялти? Так. У сенсі переділу світу та зміни кордонів. Китай не дав себе затягнути у це", - наголосив Зеленський.
Президент також додав, що якби у світі справді йшлося про закріплення перемоги над сучасним фашизмом, за столом переговорів мали б сидіти США, Європа та Україна - але точно без Росії.
Зеленський підкреслив, що результати саміту стали для Москви вкрай невдалими.
Своє розчарування від провалу стратегії "Ялти-2" Путін вкотре вимістив на українцях, влаштувавши черговий терор - тієї ж ночі російські війська запустили по Україні 111 ракет.
"Якщо Путін хотів знову нагадати світу, хто він такий, то ми і без цього не забували, що він терорист і вбивця", - резюмував президент.
Нагадаємо, що команда президента США Дональда Трампа налаштована організувати нові мирні перемовини з Україною та Росією ще до Різдва - тобто до 25 грудня.
Володимир Зеленський наголосив, що Україна погодилася на цю пропозицію Вашингтона, адже чим швидше буде результат, тим краще.
Перед цим сторони мають провести технічні зустрічі, щоб напрацювати конкретний зміст майбутніх домовленостей.
Окрім того, сьогодні глава держави відповів на чергову брехню Володимира Путіна про Кримський міст, наголосивши, що РФ постійно використовувала переправу для перекидання військової техніки і світ знає цю правду.