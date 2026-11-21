Російський диктатор Володимир Путін намагався використати тристоронній саміт для переділу світу за сценарієм "Ялти-2", але Китай відмовився брати в цьому участь.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram -канал.

За словами глави держави, російський диктатор розраховував легітимізувати зміну кордонів та закріпити новий переділ сфер впливу.

Путін намагався виправдати ці плани історичними паралелями з Ялтинською конференцією, начебто для "закріплення перемоги над фашизмом".

Однак Китай не дозволив втягнути себе у цей задум, а питання України та її кордонів на саміті публічно взагалі не порушувалося.

"Чи хотів Путін реальної Ялти? Так. У сенсі переділу світу та зміни кордонів. Китай не дав себе затягнути у це", - наголосив Зеленський.

Президент також додав, що якби у світі справді йшлося про закріплення перемоги над сучасним фашизмом, за столом переговорів мали б сидіти США, Європа та Україна - але точно без Росії.

Зеленський підкреслив, що результати саміту стали для Москви вкрай невдалими.

Своє розчарування від провалу стратегії "Ялти-2" Путін вкотре вимістив на українцях, влаштувавши черговий терор - тієї ж ночі російські війська запустили по Україні 111 ракет.

"Якщо Путін хотів знову нагадати світу, хто він такий, то ми і без цього не забували, що він терорист і вбивця", - резюмував президент.