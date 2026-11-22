Майже половина німців виступає за скорочення або повне припинення фінансової, військової та гуманітарної допомоги Україні. Водночас прихильників продовження підтримки значно менше.

Яе передає РБК-Україна , про це свідчать результати опитування дослідницького інституту YouGov, проведеного на замовлення Die Welt.

Згідно з дослідженням, 49% опитаних вважають, що Берлін має зменшити або повністю припинити допомогу Києву. З них 25% виступають за повне припинення підтримки, ще 24% хочуть її скорочення.

Водночас 39% респондентів підтримують продовження допомоги Україні. Зокрема, 30% виступають за збереження її на нинішньому рівні, а 9% хотіли б збільшення підтримки. Ще 11% не визначилися з відповіддю.

Настрої також відрізняються залежно від регіону. На заході Німеччини зберегти або збільшити допомогу Україні хочуть 42% опитаних, тоді як на сході країни таких лише 25%. Найбільше прихильників підтримки Києва – серед молоді віком від 18 до 29 років та людей старших за 70 років.

За інформацією німецького уряду, від початку повномасштабного вторгнення Росії Берлін надав Україні понад 45,7 млрд євро невійськової допомоги та 57,8 млрд євро військової підтримки. Німеччина також пообіцяла продовжувати фінансування України в наступні роки.

Чи хочуть німці переговорів Мерца з Путіним

Соціологи також з'ясували ставлення громадян до можливої зустрічі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як виявилося, 49% опитаних хочуть, щоб така зустріч відбулася якомога швидше, навіть якщо Москва заздалегідь не піде на жодні поступки.

Ще 23% вважають, що переговори можливі лише після певних поступок з боку Росії. Водночас 9% виступають проти будь-якого діалогу Мерца з Путіним на цьому етапі, а 18% не визначилися.

Найбільше прихильників якнайшвидших переговорів – серед німців віком від 50 років. Особливо високий показник у віковій групі 60–69 років, де за зустріч без попередніх умов виступає 61% респондентів.

Опитування YouGov проводилося онлайн з 13 до 16 листопада. У ньому взяли участь 2329 громадян Німеччини віком від 18 років.