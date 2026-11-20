Україна отримала від ЄС найбільший транш за всю історію програми Ukraine Facility
Україна отримала майже 8 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий транш за всю історію програми.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
За словами, прем'єра, кошти вже надійшли до державного бюджету. Вони є життєво необхідною підтримкою для збереження фінансової стійкості та забезпечення пріоритетних потреб держави в умовах повномасштабної війни.
З урахуванням цього надходження Україна цьогоріч отримала вже 13,57 млрд євро за програмою Ukraine Facility.
Фінансування стало можливим завдяки виконанню Україною понад 20 заходів, передбачених Планом України.
"Попри війну, продовжуємо виконувати взяті зобов’язання та рухатися євроінтеграційним шляхом", - зазначив Корецький.
Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія представила новий механізм підтримки України на 2027 рік. Він передбачає позику обсягом до 45 млрд євро.
Основну суму боргу Київ має повернути лише після того, як Росія виплатить репарації.
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