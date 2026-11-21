В Україні сьогодні, 21 листопада, місцями очікуються дощі та прохолодна погода. У низці регіонів можливий сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень невеликий дощ, у південних та східних областях без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Карпатах і східних областях, вночі й у більшості центральних та Запорізькій областях пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 9-14°, у західних та північних областях 2-7° тепла; в Карпатах протягом доби близько 0°.

Фото: якою буде погода в Україні 21 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень невеликий дощ.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 2-7° тепла, у Києві 5-7° тепла.