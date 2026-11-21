Похолодання та сильний вітер: чого чекати від погоди сьогодні та чи будуть дощі
В Україні сьогодні, 21 листопада, місцями очікуються дощі та прохолодна погода. У низці регіонів можливий сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень невеликий дощ, у південних та східних областях без істотних опадів.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Карпатах і східних областях, вночі й у більшості центральних та Запорізькій областях пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 9-14°, у західних та північних областях 2-7° тепла; в Карпатах протягом доби близько 0°.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень невеликий дощ.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 2-7° тепла, у Києві 5-7° тепла.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дощі в Україні можуть спричинити затоплення.
Тим часом на горі Піп Іван зафіксували шторм, мороз і сильне обледеніння.
Читайте також, якою може бути зима в Україні й чи вплине на неї "супер" Ель-Ніньйо.