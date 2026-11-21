Фото: як діятимуть відключення 22 листопада в Україні (Getty Images)

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У неділю, 22 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення світла через російські атаки на енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За даними компанії, для різних категорій споживачів запроваджуються такі заходи - для промисловості - графіки обмеження потужності та для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черг. Найважчою залишається ситуація в Одеській та Рівненській областях. Там тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам. Дізнатися точні графіки для свого району можна на офіційних сторінках місцевого оператора системи розподілу.