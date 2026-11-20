За його словами, сам принцип відкритих торгів є правильним, однак у запропонованому механізмі немає чітко встановленої стартової ціни. Саме це, на думку Каленкова, створює головний ризик.



"Якщо держава відкриває експорт стратегічної сировини, вона повинна одразу визначити правила, за яких цей експорт приноситиме дохід не лише трейдерам, а й бюджету. Стартова ціна у 80 євро за тонну має бути встановлена на урядовому рівні, а не залишатися предметом маніпуляцій та "договорняків", - зазначив він.



За розрахунками "Укрметалургпрому", при квоті у 200 тис. тонн стартова ціна 80 євро за тонну може забезпечити бюджету близько 16 млн євро.

При цьому експорт залишатиметься прибутковим і для трейдерів. Натомість при нульовій стартовій ціні потенційний надприбуток експортерів може сягнути 22,6 млн євро, тоді як бюджет нічого не отримає від продажу дефіцитної сировини.



"Тут постає просте питання: на чиєму боці в цій ситуації виступає Мінекономіки - на боці держави та бюджету, чи на боці брухтотрейдерів? Саме тому правила мають бути виписані так, щоб жодних подвійних трактувань не залишалося", - переконаний Каленков.



Він також наголосив, що металобрухт залишається стратегічною сировиною для української металургії, тож максимальні обсяги брухту державних компаній, зокрема "Укрзалізниці", мають залишатися на внутрішньому ринку, адже після відновлення повноцінної роботи металургійні підприємства готові викупляти 90-95% сировини у заготівельників.



Каленков також виступив проти будь-яких окремих правил для державних компаній. На його думку, винятки для окремих учасників створюють ризики схем, нерівної конкуренції та втрат бюджету.