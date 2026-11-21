НАТО захищатиме кожен сантиметр території Польщі після того, як туди залетіли три ймовірно російські цілі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначається, під час візиту до Варшави Марк Рютте запевнив, що альянс гарантує безпеку кожного сантиметра польської землі.

За словами генсека, командувач сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич зробить усе необхідне для виявлення загроз силам оборони та стримування. За потреби він внесе корективи в дії союзників.

"Я сьогодні зв’язався з генералом Гринкевичем, щоб узгодити деталі цих заходів", - додав Рютте.

У понеділок у Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради НАТО. На ньому обговорять порушення повітряного простору Польщі ймовірно двома російськими ракетами та дроном.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш зазначив, що країна найближчим часом отримає потужну підтримку від союзників по НАТО для захисту східного кордону.

Порушення сталося через день після заяви Польщі про три об'єкти в її повітряному просторі, які, ймовірно, були двома ракетами та безпілотником.

У п'ятницю це сталося на тлі військових навчань у Польщі за участю "Коаліції охочих", яка об'єднує союзників України. Польські чиновники назвали цей збіг невипадковим.

Під час повномасштабної війни Росії проти України безпілотники вже неодноразово залітали у повітряний простір країн східного флангу НАТО, що посилювало напруженість та побоювання щодо поширення конфлікту.