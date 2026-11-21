Україна запропонувала провести нові гуманітарні операції в окремих населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей за аналогією з операцією в Олешках.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна .

Глава держави висловив вдячність першій леді США Меланії Трамп за розблокування та евакуацію українців з Олешок. На його переконання, успішне проведення цієї місії дає надію на те, що можливі й нові гуманітарні операції.

Це питання Зеленський уже обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. У центрі уваги були різні важливі аспекти, зокрема перелік населених пунктів, а також кількість людей, яких необхідно буде евакуювати.

"І є ось такий оновлений список, який ми передали омбудсману та американській стороні. Олешки - це вже зроблено. Далі - Раденськ, Костогризове, Гола Пристань, Стара Збур'ївка, Нова Збур'ївка, Гладківка, Великі Копані, Кардашинка, Велика Кардашинка. Це була Херсонська область. Запорізька область - Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам'янське, Верхня Криниця, Василівка", - уточнив Зеленський.

За словами глави держави, цей список оновлюватимуть. Подальший процес залежатиме від повноти інформації та кількості людей, яких можна буде врятувати з російської окупації.