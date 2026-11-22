В ніч проти 22 листопада зафіксовано два влучання ворожих БпЛА на території України. Спочатку дрон РФ влучив по території підприємства на Полтавщині, ще один - у Харкові, де виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи ОВА Потавщини таа Харківщини.

Спершу повідомлялось про те, що ворожий дрон влучив у Кременчуцькому районі Полтавської області. Ціллю росіян стала територія приватного підприємства.

За попередньою інформацією, внаслідок удару люди не постраждали. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

Ще один російський безпілотник атакував Київський район Харкова. Внаслідок влучання виникла пожежа. Наразі інформація про наслідки удару уточнюється.