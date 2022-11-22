Власна гра. На чиєму боці Угорщина у війні Росії проти України

Україна у боротьбі проти російської агресії заручилася повною підтримкою країн Європейського союзу, за винятком Угорщини. З початком повномасштабної війни уряд Віктора Орбана не лише не розірвав відносин з Кремлем, а й, схоже, не намагається приховати лобіювання його інтересів.

РБК-Україна розбиралося, чому Угорщина так і не стала елементом антипутінської коаліції та як це може позначитися на західній підтримці нашої країни.

Троянський кінь Росії

Поведінка угорської влади створює враження, що попри війну в Україні країна намагається зблизитися з Росією. Наприклад, коли справа стосується європейських санкцій чи обіцянок видавати росіянам шенгенські візи. Чому так відбувається?

Як пояснюють у Центрі протидії дезінформації при РНБО України, Орбан завдячує президенту РФ Володимиру Путіну політичним успіхом та тривалим періодом економічної стабільності, включаючи низькі ціни на енергоносії. Його модель фінансування, з одного боку, передбачає отримання від Євросоюзу "білих грошей", а з іншого - "брудних" від Росії для підтримки свого режиму.

Саме останнім пояснюються загравання з Путіним, коли Орбан виступає на захист Росії від санкцій, запускає до країни російський бізнес та дистанціюється від шпигунських скандалів, пов'язаних з росіянами. Проте основним джерелом фінансування залишається ЄС.

Американське видання Politico з посиланням на джерела в європейських політичних колах пише, що Будапешт поводиться як "троянський кінь Росії", оскільки виступає за зміну курсу ЄС щодо російсько-української війни. А з урахуванням того, що останніми роками між Україною та Угорщиною виникали конфлікти, позиція її влади ближча до Москви, ніж до Києва.

Чого варті лише найбільш скандальні заяви:

При цьому Центр протидії дезінформації наголошує, що суть антиукраїнської риторики Орбана - не особиста помста Україні, це лише бізнес. Його влада тримається за рахунок російських грошей, нафти та газу. Угорщина залежить від Росії на 85% у постачанні газу, на 65% - у постачанні нафти, на 100% - у постачанні ядерного палива. А підконтрольна йому компанія Mol працює на російській нафті Urals та забезпечує надприбутки для фінансування правлячої партії "Фідес".

Противник санкцій

Угорщина є найгучнішим опонентом у Євросоюзі, коли йдеться про санкції проти Росії. Не виключено, що щодо нових обмежень виникатимуть ще більші перешкоди, оскільки Будапешт наполягає на тому, що санкції нібито не шкодять Кремлю.

Зокрема, міністр закордонних справ Петер Сійярто нарікав на те, що спроба поставити російську економіку на коліна призвела до рецесії в Європі .

"Ця ситуація має змусити тих, хто ухвалює рішення, сісти та оцінити розвиток подій, що ціни захмарні і що російська економіка не постраждала від санкцій", - додав він і закликав лідерів ЄС піти у відставку.

І це далеко не поодинокий заклик угорського міністра. Політика уряду Орбана побудована на риториці про те, що санкції - це завжди погано і від страждають усі країни-учасниці ЄС.

"Неспроможні санкції Брюсселя стали майже непосильним тягарем для угорської економіки та угорських сімей", - говорив він у жовтні перед невдалою спробою домогтися перегляду санкційної політики.

Фото: Віктор Орбан послідовно виступає проти антиросійських санкцій (facebook.com/orbanviktor)

Проте через санкції та війну скорочуються можливості Росії фінансово покривати лояльність угорців. І схоже, до влади доходить потреба диверсифікувати поставки енергоресурсів, щоб у перспективі відмовитися від російських нафти і газу. Принаймні президент Каталін Новак ще у вересні говорила про початок роботи над цим.

Що, до речі, поки що не відноситься до співпраці у сфері атомної енергетики. Згідно з домовленостями, "Росатом" побудує два нові реактори на атомній електростанції "Пакш", які мають запустити в експлуатацію до 2030 року. Очевидно, через це Сійярто бере участь у форумі "Атомекспо", який прямо зараз проходить у російському Сочі.

Про те, що санкції проти Росії - це привід виторгувати для себе вигідніші умови, говорить і той факт, що в результаті Угорщина досі не заблокувала жодного з восьми обмежувальних пакетів.

Загроза фінансовій підтримці України

Сьогодні Європейський Союз оголосив про надання Україні 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги. А також підтвердив плани виділити наступного року з цією метою ще 18 млрд євро.

"Ми плануємо виділити 18 млрд євро на 2023 рік з регулярним наданням коштів. Для термінового відновлення, яке призведе до швидкого та успішного відновлення країни. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", - зазначила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Але ще минулого тижня Угорщина попередила, що не підтримає цей європейський план, оскільки не має наміру "ставити інтереси України вище за свої". І це пряма загроза для фінансової допомоги на наступний рік, оскільки для ухвалення безпрецедентного пакету потрібна згода всіх 27 країн-учасниць ЄС.

У самому Євросоюзі блокування допомоги для України розцінюється як шантаж для того, щоб Будапешт отримав 13 млрд євро фінансування на свої потреби. Брюссель у свою чергу не дає ці кошти, поки Угорщина не продемонструє прогресу у вирішенні проблем, пов'язаних з відступом від принципів демократії. Хоча за даними Reuters, Єврокомісія вже домоглася від Орбана деяких поступок - обіцянок продовжити зміцнення незалежності судової системи та покращення заходів щодо боротьби з корупцією.

Як заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, європейські чиновники продовжать працювати з Угорщиною, щоб забезпечити одностайність для схвалення допомоги Україні. Іншими словами, їй погрожують заморожуванням третьої частини від 7-річного бюджету фінансування. Тому поки є підстави вважати, що Орбан просто провокує Європейський союз, щоб зрештою домовитися.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок влучно назвала дії Угорщини "грою в покер" та "торгами навколо фінансових ресурсів" у той час, як з наближенням зими допомога Україні буде особливо потрібна.

Ностальгія за Великою Угорщиною

Термін "Велика Угорщина" у політичному контексті використовується для позначення земель, що входили до Угорського Королівства до поразки у Першій світовій війні. Згідно з умовами Трианонського мирного договору країна втратила близько 2/3 площі - сьогодні це прилеглі території Румунії, України, Словаччини, Австрії, Словенії, Хорватії та Сербії.

Угорські праві досі вважають, що населені угорцями землі мають бути об'єднані у складі єдиної держави. У тому числі деякі райони Закарпатської області. Окрім угорських правих, цю тему активно експлуатує російська пропаганда. Що, у свою чергу, ще більше підігріває настрої націоналістів і створює загрозу територіальній цілісності для України з західного напрямку.

Буквально днями стався черговий скандал, пов'язаний з цим. Прем'єр-міністр Віктор Орбан прийшов на товариський матч з Грецією у Будапешті з шарфом, на якому були зображені кордони "Великої Угорщини". Як зауважив євродепутат з Німеччини Даніель Фройнд, така демонстрація не діє як заспокійливе на сусідні країни.

Фото: Віктор Орбан прийшов на футбол з провокаційним шарфом (facebook.com/orbanviktor)

На політичному рівні першою відреагувала Румунія. У Міністерстві закордонних справ заявили угорському послу про "тверде несхвалення" вчинку Орбана. Українське МЗС теж викликало посла "на килим" і чекає на офіційні вибачення.

"Пропаганда ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. До МЗС України буде запрошено угорського посла, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана", - зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Сам глава угорського уряду спробував знизити градус напруги, опублікувавши пост у Facebook із закликом "не вбачати те, чого немає". І додав, що збірна Угорщина - це команда всіх угорців, де б вони не проживали.

Зазначимо, його вчинок не виглядає чимось надзвичайним і лише підтверджує наявність таких настроїв в угорському суспільстві. У листопаді депутат Ласло Тороцькаї привітав Польщу з Днем незалежності та опублікував провокаційне фото, зроблене після захоплення Закарпаття у 1939 році. На ньому угорський та польський солдати тиснуть руки біля прикордонного стовпа. МЗС України закликало Будапешт засудити "безвідповідальні висловлювання, які підвішують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства".

На офіційному рівні угорська сторона заперечує територіальні претензії до України. Одна з останніх заяв стала реакцією на слова президента Росії Володимира Путіна про те, що Польща, Румунія та Угорщина нібито намагаються претендувати на західні території. У відповідь МЗС цієї країни наголосило на важливості мирних переговорів між РФ та Україною.

"Ми не вважаємо правильними заяви, які посилюють військовий конфлікт. Замість подібних заяв необхідне негайне припинення вогню та мирні переговори", - наголосили в угорському МЗС.

Як зазначає Центр протидії дезінформації при РНБО України, російська пропаганда активізувала роботу над мілітаризацією українсько-угорських відносин, розкручуючи наратив територіальних претензій. Зусиллями пов'язаного з Орбаном "Форуму громадянської солідарності" та підконтрольних ЗМІ у цій країні формуються відповідні обґрунтування, і до 10% електорату справді мріють про Велику Угорщину. Зокрема, досить високий відсоток на питання "Чи вважаєте ви своєю територію сусідньої країни?" відповідають позитивно, маючи на увазі Закарпаття.

Орбана треба перечекати

Політику Орбана слід відрізняти від поглядів інших політичних сил. У листопаді опозиційний депутат від партії "Разом" Золтан Войдо приїхав на Український центральноєвропейський форум у Львові та заявив про необхідність змінити політику Угорщини щодо України.

"З нашим прем'єром ми знову будемо на хибному боці історії. Я не можу пояснити, навіщо він це робить", - зазначив він.

Крім того, у Будапешті нещодавно пройшла опозиційна демонстрація під гаслами "Хай живе угорська свобода! Слава Україні!". Її організатор депутат Акос Хадхазі також заявив про необхідність "гібридної революції" проти Орбана.

Щодо України, то вона не має наміру змінювати свою позицію щодо сусідки, поки та не завдає критичної шкоди відносинам. Наприкінці жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що у Орбана своя політика, а ігри з Брюсселем та Москвою залишаються їхніми внутрішніми справами.

Він також сумнівається у тому, що Будапешт має намір зруйнувати західну єдність та діяти на користь Росії. Тому у найближчій перспективі "все буде нормально".

"Орбан - дуже хитрий політик. Навіть якщо він спалить усі мости, то збудує понтонну переправу. Угорщину треба просто перечекати. Стільки, скільки треба", - додав Кулеба.

Наприкінці вересня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував, що Угорщина змінить проросійську позицію на 180 градусів у разі українських перемог. Очевидно, нинішніх військових успіхів на півдні та сході країни для цього недостатньо.