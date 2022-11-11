"Грає в покер". В ЄС незадоволені позицією Угорщини щодо допомоги Україні, - Politico

В Євросоюзі незадоволені позицією Угорщини у справі надання Україні допомоги. Така поведінка члена ЄС має розбіжності із загальною політикою союзу у ключових безпекових і зовнішньополітичних питаннях.

Європейський Союз, крім того, вважає неприйнятним недемократичну концентрацію влади прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та його використання право голосу Угорщини як члена ЄС і в НАТО, наполягаючи на тому, що він називає національними інтересами. Угорщина також порушує європейські принципи верховенства права, що може мати наслідком блокування виділення Будапешту багатомільярдних субсидій ЄС, заявили чиновники і дипломати на зустрічі послів союзу, що розглядають блокування Будапештом допомоги Україні як тактику шантажу.

"Угорщина залишається єдиною країною ЄС, яка досі не ратифікувала вступ в НАТО Фінляндії та Швеції. При цьому я б хотіла чітко підкреслити, як ми це неодноразово наголошували одразу після саміту НАТО в Мадриді, що тут нема сірої зони. Угорщина також перешкоджає певним аспектам підтримки України в умовах російської агресії", - зауважила очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Водночас у Будапешті фактично дали зрозуміти, що розглядають право голосу в НАТО і в ЄС як важіль впливу. Партія Орбана Фідес, яка має переважну більшість в угорському парламенті, неодноразово відмовлялася вносити на голосування питання ратифікації вступу Фінляндії і Швеції до НАТО.

Раніше Угорщина заявляла, що не підтримає затвердження виділення Україні від ЄС 18 млрд євро, що поставило під сумнів цей цілий пакет допомоги. При цьому міністр фінансів Угорщини Міхай Варґа зауважив, що вони готові підтримувати Україну, але не готові долучатися до нової позики, яку буде взято ЄС. Та й Віктор Орбан неодноразово заявляв, що Будапешт обмежує свою допомогу українцям лише гуманітарною підтримкою. Крім того, на відміну від таких сусідів, як Польща, Словаччина та Румунія, Будапешт забороняє перевезення військової допомоги українцям через угорську територію.

Угорщина також виявилася найгучнішим опонентом в ЄС щодо санкцій проти Росії і добивалася винятків у галузі енергетики тощо, хоча врешті-решт підтримала кожен пакет санкцій.

Анналена Бербок назвала дії Угорщини "грою в покер" і "торгами довкола фінансових ресурсів" у той час, як наближається зима і допомога Україні буде особливо потрібна.

"Ми бачимо, що принаймні 30%, якщо не 40% цивільної інфраструктури України зруйновані», - зазначила Бербок.