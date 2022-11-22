ЄС виділяє Україні 2,5 млрд євро та анонсував обсяг допомоги на наступний рік
Європейська комісія сьогодні, 22 листопада, надає уряду України ще 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги.
Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.
"Ми плануємо виділити 18 мільярдів євро на 2023 рік з регулярним наданням коштів. Для термінового відновлення, яке призведе до швидкого та успішного відновлення країни. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", – додала глава Європейської комісії.
Раніше ми писали, що Україна може отримати обіцяні 3 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС у січні. Кошти стануть частиною пакету на 2023 рік у розмірі 18 млрд євро.
Нагадаємо, на початку листопада Єврокомісія анонсувала пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік у розмірі 18 млрд євро. Згідно з програмою, Україна отримуватиме щомісяця 1,5 млрд євро.
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