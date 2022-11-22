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ЄС виділяє Україні 2,5 млрд євро та анонсував обсяг допомоги на наступний рік

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Брюссель, Вівторок 22 листопада 2022 14:26
ЄС виділяє Україні 2,5 млрд євро та анонсував обсяг допомоги на наступний рік Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Європейська комісія сьогодні, 22 листопада, надає уряду України ще 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

"Ми плануємо виділити 18 мільярдів євро на 2023 рік з регулярним наданням коштів. Для термінового відновлення, яке призведе до швидкого та успішного відновлення країни. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", – додала глава Європейської комісії.

Раніше ми писали, що Україна може отримати обіцяні 3 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС у січні. Кошти стануть частиною пакету на 2023 рік у розмірі 18 млрд євро.

Нагадаємо, на початку листопада Єврокомісія анонсувала пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік у розмірі 18 млрд євро. Згідно з програмою, Україна отримуватиме щомісяця 1,5 млрд євро.

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