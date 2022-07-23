Запад должен прекратить поставки оружия в Украину, - Орбан

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В частности, выступая на встрече со сторонниками в Румынии, он подчеркнул, что санкции не ослабили Россию и остальной мир не присоединился к ограничительным мерам.

В связи с этим, по его мнению, Запад должен прекратить вооружать Украину и вместо этого работать над мирным урегулированием. Орбан подчеркнул, что поставки артиллерии дальнего действия якобы спровоцировали заявление министра иностранных дел России Сергей Лаврова об аннексии новых украинских территорий.