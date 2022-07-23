ua ru
Сб, 23 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Запад должен прекратить поставки оружия в Украину, - Орбан

Новина українською →
Будапешт, Суббота 23 июля 2022 15:28
Запад должен прекратить поставки оружия в Украину, - Орбан Фото: венгерский премьер Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Илона Свиридова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что западным странам следует прекратить поставки оружия в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, выступая на встрече со сторонниками в Румынии, он подчеркнул, что санкции не ослабили Россию и остальной мир не присоединился к ограничительным мерам.

В связи с этим, по его мнению, Запад должен прекратить вооружать Украину и вместо этого работать над мирным урегулированием. Орбан подчеркнул, что поставки артиллерии дальнего действия якобы спровоцировали заявление министра иностранных дел России Сергей Лаврова об аннексии новых украинских территорий.

Напомним, ранее Орбан заявил, что Евросоюз якобы занял неправильную позицию в войне России против Украины и должен отказаться от поддержки Киева, а также встать между сторонами и надеяться, что Россия сядет за стол переговоров с США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Виктор Орбан
NEWS
Уничтожено еще 240 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага
Уничтожено еще 240 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет