Угорщина слідом за Румунією заперечила територіальні претензії до України

У Міністерстві закордонних справ Угорщини слідом за Румунією спростували заяви президента РФ Володимира Путіна щодо зазіхань країни на західні області України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Index .

Будапешт впевнено зазначив, що такі заяви вважає хибними, і наголосив на важливості мирних перемовин.

"Ми не вважаємо правильними заяви, що поглиблюють військовий конфлікт. Замість подібних заяв необхідне негайне припинення вогню і мирні переговори", - заявили у МЗС Угорщини.

Нагадаємо, що на заяву російського президента про те, що Польща, Румунія та Угорщина також можуть мати територіальні претензії до України, інші перелічені країни відреагували досить швидко. Румунія чітко заявила, що не має жодних претензій до територій, які належать Україні, а польський уряд звинуватив російського диктатора в поширенні дезінформації.