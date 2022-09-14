Венгрия не стала блокировать продление санкций ЕС против России
Правительство Венгрии отказалось от идеи блокировки продления санкций Европейского Союза против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.
Спикер представительства Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, в комментарии заявила, что решение о продлении санкций еще на шесть месяцев должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС.
В ответе на запрос журналистов говорится, что если бы Венгрия заблокировала эти санкции, они прекратили бы действие уже в четверг.
Речь идет об ограничительных мерах против более 1200 физических и юридических лиц из-за поддержки российской агрессии в Украине. Санкции предусматривают заморозку активов и запрещение въезда в ЕС.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена рекомендовать сократить финансирование Венгрии. Причиной стала коррупция в правительстве премьер-министра Виктора Орбана.
Также мы писали, что Венгрия потребовала от Еврокомиссии гарантий, что российская ядерная энергетика не попадет под ограничения Европейского союза.
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