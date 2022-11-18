Угорщина не підтримає виділення фіндопомоги ЄС Україні наступного року
Угорщина не підтримає плану Європейського Союзу щодо виділення Україні великої фінансової допомоги наступного року.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Хоча Угорщина і засуджує російську агресію і підтримує український народ, але ми не бажаємо ставити інтереси України вище за інтереси своєї країни", - зазначив прем'єр-міністр.
План допомоги передбачає надання Україні наступного року 18 млрд євро у вигляді регулярних платежів, щоб підтримати роботу її енергетичних та медичних установ, а також для фінансування пенсійних програм.
Відмова Угорщини схвалити його загрожує повним зривом плану, оскільки зміни до бюджетних правил ЄС вимагають одноголосного схвалення країн-членів.
Як альтернативу плану допомоги ЄС Орбан рекомендував 27 членам ЄС визначити, скільки вони готові надати Україні, і розподілити суму пропорційно та справедливо між собою, не беручи спільно кредити для здійснення платежів.
Він сказав, що Угорщина буде готова надати Україні до 160 млн євро з власного бюджету на двосторонніх умовах.
Раніше ми писали, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярторозкритикував санкційну політику Європейського Союзу проти Росії, запроваджену після її повномасштабного вторгнення до України.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Європейський Союз може подати новий пакет санкційних обмежень проти Росії та Білорусії наприкінці листопада.
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