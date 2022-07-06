Сийярто объяснил, почему Венгрия не поставляет оружие в Украину

"150 тысяч венгров живут в западной части Украины. Очевидно, что в случае отправки нами оружия эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны учитывать безопасность Венгрии и венгров", - сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия не хочет быть вовлеченной в войну в Украине.

"Мы приняли 630 тысяч беженцев из Украины. Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждем одного: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение - не участвовать в доставке вооружений. Почему? Потому что мы соседи. Для нас главная цель - не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом", - сказал он.