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Сийярто объяснил, почему Венгрия не поставляет оружие в Украину

Новина українською →
Венгрия, Среда 06 июля 2022 11:55
Сийярто объяснил, почему Венгрия не поставляет оружие в Украину Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (фото: flickr)
Автор: Наталия Гурковская

Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы не подвергать опасности венгров, проживающих на Закарпатье в случае возможных обстрелов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в интервью CNN.

"150 тысяч венгров живут в западной части Украины. Очевидно, что в случае отправки нами оружия эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны учитывать безопасность Венгрии и венгров", - сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия не хочет быть вовлеченной в войну в Украине.

"Мы приняли 630 тысяч беженцев из Украины. Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждем одного: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение - не участвовать в доставке вооружений. Почему? Потому что мы соседи. Для нас главная цель - не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом", - сказал он.

Детальнее о позиции Венгрии относительно войны в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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