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Орбан считает, что ЕС "должен встать между РФ и Украиной" и разработать мирный план

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Будапешт, Суббота 23 июля 2022 12:45
Орбан считает, что ЕС "должен встать между РФ и Украиной" и разработать мирный план Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз занял неправильную позицию в войне России против Украины. Он призвал изменить стратегию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Telex.

Орбан заявил, что ЕС изначально занял неправильную позицию, поддержав Украину. Он считает, что Европа "должна встать между" Россией и Украиной, а также разработать новый план, чтобы стороны вернулись к мирным переговорам.

"Не стоит питать иллюзий, что мы влияем своими советами, но в каждом споре это моральный вопрос: нужно попытаться рассказать и попытаться убедить западников разработать новую стратегию", - заявил Орбан.

При этом он добавил, что Европа упустила шанс мирно урегулировать конфликт еще в 2014 года. По его словам, Россия теперь не хочет садиться за стол переговоров с ЕС, а ждет этого от США.

"Россия хочет гарантий безопасности, поэтому мир будет только в том случае, если будут российско-американские переговоры", - подчеркнул венгерский премьер.

Напомним, что Венгрия с начала полномасштабного вторжения отказалась поставлять оружие Украине, чтобы не подвергать опасности венгров, проживающих на Закарпатье.

Подробнее о позиции Венгрии касательно войны в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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