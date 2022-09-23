Угорщина продовжить видавати шенгенські візи росіянам, - Сійярто

"Є ясна методологія, як видавати візи туристам з країн, з якими немає угоди про полегшення візового режиму. Це складніша і трохи довша процедура, ніж коли така угода є. Але якщо її немає, це не означає, що ми не видаємо візи. Звичайно ми продовжимо видавати візи відповідно до процедури", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Сійярто додав, що йдеться про шенгенські візи, зокрема, багаторазові. За його словами, вхідні країни мають процедуру, як робити це. Рішення про те, що Угорщина повинна припинити видачу шенгенських віз росіянам, не приймалося.

Також Угорщина не погодиться на запровадження санкцій ЄС проти РФ в енергетиці та ядерній сфері.