Венгрия работает над уменьшением зависимости от российского газа, - президент

Венгрия пытается достигнуть энергетического суверенитета и готова поддержать любые инициативы по сокращению зависимости от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Венгрии Каталин Новак в ходе брифинга с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, которое приводит Hirado .

Новак подчеркнула, что сейчас ее страна находится в тяжелом состоянии и в будущем планирует добиться независимости в вопросе энергетики.

"Мы работаем над этим, мы рады видеть и поддерживать любую инициативу, увеличивающую возможность диверсификации энергетики и независимости от российских энергоносителей. В этом отношении мы рассчитываем и на Румынию", - заявила президент.

Стоит заметить, что слова Новак контрастируют с энергетической политикой Венгрии, которая продолжает увеличивать объемы импорта российского газа.