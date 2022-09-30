Угорщина змінить свою проросійську позицію на 180 градусів: Подоляк назвав причину

Угорщина кардинально змінить свою проросійську позицію у разі українських перемог, тоді ж країна підтримає вступ України до НАТО.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Щойно наші перемоги диктуватимуть ультиматуми Росії на переговорах, Угорщина змінить свою проросійську позицію і підтримає наш вступ до НАТО", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, що сьогодні Україна подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу у прискореному порядку. Відповідний документ підписав президент України Володимир Зеленський.

Також на заявку України щодо членства в НАТО відповів Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, рішення про членство прийматимуть усі 30 союзників консенсусним голосуванням.

Варто зазначити, що у 2019 році Україна закріпила у Конституції курс на членство у ЄС та НАТО. Це стало стратегічною метою держави.

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