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Россия построит два атомных реактора в Венгрии

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Будапешт, Суббота 27 августа 2022 17:45
Россия построит два атомных реактора в Венгрии Фото: Россия построит два атомных реактора в Венгрии (kormany.hu)
Автор: Константин Широкун

В ближайшие недели российская компания "Росатом" начнет строительство двух новых ядерных реакторов в Венгрии.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сделка, заключенная между Россией и Венгрией в 2014 году, направлена ​​на расширение существующей АЭС "Пакш". Российская атомная промышленность не подвергалась санкциям ЕС из-за вторжения в Украину.

АЭС "Пакш" в настоящее время производит 40% электроэнергии Венгрии. С двумя дополнительными реакторами мощность атомной электростанции, состоящей в настоящее время из четырех реакторов советской постройки, увеличится более чем в два раза.

"Таким образом мы обеспечим энергетическую безопасность Венгрии в долгосрочной перспективе и защитим венгров от резких колебаний цен на энергоносители", — заявил Сийярто.

Он добавил, что ядерные реакторы могут быть готовы к эксплуатации в 2030 году. Проект стоимостью 12,5 млрд евро в значительной степени финансируется Россией.

Ранее мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что после завершения войны России против Украины Запад станет более слабым, чем до ее начала.

Также напомним, ранее Орбан заявил, что западным странам следует прекратить поставки оружия в Украину.

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