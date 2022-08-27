Россия построит два атомных реактора в Венгрии

В ближайшие недели российская компания "Росатом" начнет строительство двух новых ядерных реакторов в Венгрии.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Сделка, заключенная между Россией и Венгрией в 2014 году, направлена ​​на расширение существующей АЭС "Пакш". Российская атомная промышленность не подвергалась санкциям ЕС из-за вторжения в Украину.

АЭС "Пакш" в настоящее время производит 40% электроэнергии Венгрии. С двумя дополнительными реакторами мощность атомной электростанции, состоящей в настоящее время из четырех реакторов советской постройки, увеличится более чем в два раза.

"Таким образом мы обеспечим энергетическую безопасность Венгрии в долгосрочной перспективе и защитим венгров от резких колебаний цен на энергоносители", — заявил Сийярто.

Он добавил, что ядерные реакторы могут быть готовы к эксплуатации в 2030 году. Проект стоимостью 12,5 млрд евро в значительной степени финансируется Россией.