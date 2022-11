Орбан оскандалився через шарф з картою "Великої Угорщини", куди "включили" частину України та Румунії

Так, Орбан був присутній на футбольному матчі збірної Угорщини та поділився кадрами із зустрічі на своїй сторінці у Facebook. Угорський прем'єр одягнув шарф із національною символікою, проте, як зауважив німецький депутат Європарламенту Даніель Фройнд, на шарфі Орбана було зображено карту "Великої Угорщини", до якої "включили" території України та Румунії.

Зазначимо, що на карті зображені землі, які Угорське Королівство втратило згідно з Тріанонським договором 4 червня 1920 року.

"Прем'єр-міністр Угорщини - у шарфі з картою "Великої Угорщини". Як заспокійливо для сусідів Угорщини", - написав Фройнд у Twitter.

Prime Minister of Hungary - маючи scarf with map of Greater Hungary.



How reassuring for Hungary's neighbors. pic.twitter.com/V1MJvuR29z