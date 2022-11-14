Угорщина не тренуватиме українських військових в рамках місії ЄС, - Сійярто

Угорщина не братиме участі у тренувальній місії для українських бійців та не буде її фінансувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто в ефірі телеканалу M1.

Сійярто нагадав, що Угорщина утрималася під час голосування з цього питання ще 17 жовтня, коли на зустрічі в Люксембурзі було ухвалено принципове рішення щодо започаткування такої місії.

"Ми не беремо участі у навчанні українських військовослужбовців і не вносимо до цієї місії жодних фінансових коштів", - сказав міністр.

За його словами, для врегулювання війни потрібні перемовини між РФ та Україною.

Принципову домовленість про створення було досягнуто на зустрічі міністрів у Люксембурзі 17 жовтня. Місія розрахована на два роки, на ці цілі має бути виділено 106,7 млн євро. Навчання українських військовослужбовців планується проводити у Польщі та Німеччині.