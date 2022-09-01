В ЕС считают Венгрию троянским конем России, - Politico

Венгрия поддерживает пророссийские идеи и в войне, которую развязала Россия против Украины, склоняется на сторону Кремля. Поэтому Будапешт считают троянским конем Москвы в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Источники издания в европейских политических кругах заявляются, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает за изменение курса ЕС в вопросе российско-украинской войны. Он заявляет, что Запад "должен сосредоточиться не на победе, а на переговорах о мире".

Европейские чиновники считают, что Будапешт беспокоится только за собственные интересы. Учитывая, что за последние годы между Украиной и Венгрией возникали конфликты, позиция Орбана "ближе к Кремлю, чем к Киеву".

По словам собеседников издания, Орбану нужно финансировать свою "щедрую социальную политику", жертвуя европейской безопасностью. В то же время в политических кругах ЕС считают, что правительство Венгрии ведет себя "как российский и китайский троянский конь".

Однако такая политика Орбана все больше изолирует Венгрию в Европе. К примеру, Польша, которая была до недавнего времени тесным партнером, теперь осуждает своего соседа.