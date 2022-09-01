ua ru
Чт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ЕС считают Венгрию троянским конем России, - Politico

Новина українською →
Брюссель, Четверг 01 сентября 2022 19:20
В ЕС считают Венгрию троянским конем России, - Politico Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталья Юрченко

Венгрия поддерживает пророссийские идеи и в войне, которую развязала Россия против Украины, склоняется на сторону Кремля. Поэтому Будапешт считают троянским конем Москвы в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Источники издания в европейских политических кругах заявляются, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает за изменение курса ЕС в вопросе российско-украинской войны. Он заявляет, что Запад "должен сосредоточиться не на победе, а на переговорах о мире".

Европейские чиновники считают, что Будапешт беспокоится только за собственные интересы. Учитывая, что за последние годы между Украиной и Венгрией возникали конфликты, позиция Орбана "ближе к Кремлю, чем к Киеву".

По словам собеседников издания, Орбану нужно финансировать свою "щедрую социальную политику", жертвуя европейской безопасностью. В то же время в политических кругах ЕС считают, что правительство Венгрии ведет себя "как российский и китайский троянский конь".

Однако такая политика Орбана все больше изолирует Венгрию в Европе. К примеру, Польша, которая была до недавнего времени тесным партнером, теперь осуждает своего соседа.

Напомним, что Венгрия увеличивает объемы поставок российского газа, пока другие страны ЕС пытаются уменьшить зависимость от энергоресурсов из РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Виктор Орбан Европа Российская Федерация Украина Евросоюз
NEWS
Беларусь на учениях, вероятно, будет отрабатывать захват части Украины, - Генштаб
Беларусь на учениях, вероятно, будет отрабатывать захват части Украины, - Генштаб
DAILY
Рустем Умеров: На Херсонщине все видят, что если не воевать, то их ждет участь Крыма
Владислав Красинский, Милан Лелич Рустем Умеров: На Херсонщине все видят, что если не воевать, то их ждет участь Крыма