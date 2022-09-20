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Угорщина заявила, що ЄС не повинен розглядати нові санкції проти Росії

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Угорщина, Вівторок 20 вересня 2022 11:08
Угорщина заявила, що ЄС не повинен розглядати нові санкції проти Росії Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (facebook.com.szijjarto.peter. official)
Автор: Олександр Білоус

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз не повинен розглядати нові санкції проти Росії, оскільки це лише посилить кризу енергопостачання та завдасть шкоди Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"ЄС повинен... припинити згадувати про 8-й пакет санкцій, повинен перестати окреслювати заходи, які тільки ще більше посилять кризу енергопостачання", - заявив Сійярто.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав ЄС ухвалити восьмий пакет санкцій проти Росії.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що кожен наступний пакет санкцій буде даватися складніше, ніж попередній за нинішнього статус-кво.

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