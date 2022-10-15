Орбан закликав Угорщину готуватися до затяжної війни у Європі

Угорщини слід готуватися до затяжної війни в Європі через помилкові дії влади ЄС. Санкційна політика щодо Росії та міграційна криза також загострюють ситуацію в ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boon .

"Ми не можемо, як страуси, ховати голову в пісок. Треба прийняти реальність: якщо так піде і далі, то економіка континенту впаде, люди опиняться в небезпеці, і, здається, нам треба готуватися до затяжної війни. Угорщині потрібна армія стримуючої сили", - заявив угорський прем'єр у Будапешті.

Він наголосив, що в актуальних умовах головним інструментом міжнародної політики стала опора на силу та військовий потенціал.