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Орбан закликав Угорщину готуватися до затяжної війни у Європі

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Будапешт, Субота 15 жовтня 2022 17:10
Орбан закликав Угорщину готуватися до затяжної війни у Європі Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor1)
Автор: Константин Широкун

Угорщини слід готуватися до затяжної війни в Європі через помилкові дії влади ЄС. Санкційна політика щодо Росії та міграційна криза також загострюють ситуацію в ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boon.

"Ми не можемо, як страуси, ховати голову в пісок. Треба прийняти реальність: якщо так піде і далі, то економіка континенту впаде, люди опиняться в небезпеці, і, здається, нам треба готуватися до затяжної війни. Угорщині потрібна армія стримуючої сили", - заявив угорський прем'єр у Будапешті.

Він наголосив, що в актуальних умовах головним інструментом міжнародної політики стала опора на силу та військовий потенціал.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що переговори щодо припинення вогню в Україні мають вести США та Росія.

Також Орбан заявив про існування "табору миру" , де рішення війни в Україні можуть бачити мирними переговорами.

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