Єврокомісія готова розблокувати 14,7 млрд євро для Угорщини після поступок Орбана, - Reuters

Єврокомісія знаходиться на шляху до розблокування мільярдів євро у фондах для Угорщини цього року після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан поступився тиском з боку блоку щодо демократичних стримувань та противаг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На карту поставлено до 14,7 млрд євро, або майже 10% очікуваного ВВП Угорщини у 2022 році, при цьому схвалення залежить від того, чи Орбан продовжуватиме покращувати незалежність судової системи та заходи щодо боротьби з корупцією, повідомили джерела агентства.

Вони відзначили почуття гордості за те, що Європейська комісія досягла від Орбана серйозних, на їхню думку, поступок зараз, коли хвора економіка Угорщини змусила самопроголошеного антиліберального борця на компроміс із ЄС.

Недовіра до Орбану в Брюсселі різко зросла після запеклих сутичок протягом 12 років його правління з приводу прав геїв та мігрантів в Угорщині, а також посилення державного контролю над неурядовими організаціями, вченими, судами та ЗМІ.

"Вони отримають гроші, але не без деяких серйозних умов", - сказав високопосадовець ЄС на умовах анонімності

Згідно з джерелами, наступне рішення Комісії з цього питання очікується 29 листопада.

"Гроші - це те, що змушує речі рухатися", - сказав інший представник ЄС.

Єврокомісія заблокувала 7,2 млрд євро, призначених для Угорщини із фонду ЄС для відновлення після пандемії COVID-19, пославшись на збитки незалежності судової системи.

У вересні вона також рекомендувала призупинити виділення ще 7,5 млрд євро, або 65% коштів на розвиток, передбачених для Угорщини найближчими роками через корупцію.

З того часу націоналістичний уряд Орбана пообіцяв провести 17 реформ, спрямованих на покращення антикорупційної системи.

Тиск

Залишаються питання щодо реалізації і того, який фактичний ефект ці зміни матимуть у довгостроковій перспективі. Але обіцяні реформи знаменують собою зміну після тих років, коли, за даними правозахисних організацій, Орбан спрямовував кошти ЄС своїм найближчим соратникам, збагачуючи їх та забезпечуючи їхню лояльність.

За даними агентства боротьби з шахрайством OLAF, в Угорщині у 2015-2019 роках були порушення майже 4% витрат коштів ЄС, що на сьогоднішній день є найгіршим результатом серед 27 країн-членів ЄС.

Відповідно до джерел, умовне схвалення Комісією мільярдних коштів для Угорщини залежатиме від подальшого дотримання стандартів демократії, а це означає, що Брюссель може знову припинити переказ траншів грошей у майбутньому.

Міністри з європейських справ країн-членів блоку обговорять у Брюсселі у п'ятницю демократичний досвід Угорщини, але поки що не ухвалять жодних рішень. Увага буде прикута до того, чи нахиляється настрій на користь Орбана, особливо у нового правого прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, яка в минулому стала на бік Будапешта в його чварах з ЄС з приводу верховенства права.

Ще більше піднімаючи ставки, Угорщина заблокувала деякі рішення ЄС, які не мають відношення до справи, від мінімального глобального корпоративного податку до 18 млрд євро запланованої підтримки України.

Деякі законодавці ЄС застерегли від надто легкого послаблення тиску після того, як Європарламент оголосив Угорщину не повною демократією, а "гібридним режимом виборчої автократії".