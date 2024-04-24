Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Обстріл Харкова

В ніч на 24 квітня росіяни вдарили по Харкову двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області. Внаслідок атаки постраждали шестеро осіб.

Удар по Одесі

Зранку російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Відомо про одну постраждалу. Також відомо, що росіяни вдарили по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в Одесі.

Через обстріл в Одесі були відключення світла та затримки у русі потягів.

Вибухи в Сумах

Сьогодні вдень у Сумах чули вибухи. Як стало відомо з повідомлення ОВА, росіяни ударили по передмістю обласного центру. Наслідки ворожої атаки уточнювалися.

Атаки СБУ та ГУР

Джерела РБК-Україна повідомили, що дрони СБУ вночі атакували дві нафтобази у Смоленській області. На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російського палива. Внаслідок успішної атаки на об'єктах спалахнули пожежі. Місцеві жителі публікували кадри у соцмережах.

Крім того, за даними джерел РБК-Україна, в ніч на 24 квітня ГУР дронами атакувало Новолипецький металургійний комбінат в Росії. В результаті атаки було частково зруйновано кисневу станцію металургійного комбінату та виведено з ладу два кисневі блоки.

Мобілізація

Міністерство оборони сьогодні опублікувало повний перелік змін до закону про мобілізацію. Відомство пояснило головні процеси мобілізації (відстрочка, бронювання, облік), обов'язки громадян та органів влади тощо.

Україна

Запобіжний захід для Сольського

ВАКС сьогодні почав обирати запобіжний захід для міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського. Його підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень.

Саміт миру

Росія має план зриву Глобального саміту миру. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з іноземними послами.

Транш від ЄС

Єврокомісія виділила ще один транш Україні на 1,5 млрд євро. Президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що транш забезпечить Україні можливість продовжувати підтримувати державну владу та основні послуги для населення.

Засідання Ради

Верховна рада України сьогодні проголосувала за низку важливих законопроектів, зокрема:

№10346 про зміни правила торгівлі алкоголем, сигаретами та пальним;

№11084 про створення переліку "хороших" платників податків;

№10380 про розмитнення автомобілів через застосунок "Дія";

№11091 про збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч осіб;

№9256д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за онлайн-казино.

Ситуація зі світлом

У Києві сьогодні сталася аварія. Тому у Святошинському районі столиці була знеструмлена частина будинків.

Також сьогодні з 17:00 до 22:00 вимикатимуть світло для бізнесу. Будуть застосовуватися графіки погодинних відключень по всіх регіонах України, крім об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

"Брудний" дощ

На півдні України спостерігався "брудний" дощ. Незвичайні опади зафіксували у Миколаївській, Одеській та Вінницькій областях.

Синоптики пояснили, що причиною цього явища стали пил та пісок з Сахари.

Зміна в.о. мера Запоріжжя

У Запоріжжі обрали нового виконувача обов'язки міського голови. Новим в.о. мера на засіданні міської ради обрали Регіну Харченко.

Курс долара

Станом на ранок 24 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 39,85 гривні, курс євро зріс на 10 копійок до 42,90 гривень

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,35 гривні, євро по 42,20 гривні.

Світ

Допомога Україні від США

Президент США Джо Байден підписав схвалений Конгресом США законопроект про виділення коштів на допомогу Україні.

Водночас Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд доларів. До нього, серед іншого, увійшли ракети для ППО, бронетехніка та снаряди до артилерії.

Taurus для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що позиція Берліна щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus не змінилась - країна не готова передати ракети.

Бюджет ЄС повинен збільшитися

Єврокомісар з бюджету Йоханнес Хан вважає, що вступ України до ЄС може вимагати збільшення бюджету блоку. На його думку, йдеться про зростання бюджету на 20%.

Авіабомби Paveway IV від Британії

Як заявив журналіст ВВС Джонатан Біль, Британія може відправити Україні авіабомби Paveway IV у рамках наступного пакета військової допомоги.

Paveway IV - це бомба вагою 230 кг, оснащена двома системами наведення. Це дає пілотам більшу гнучкість при виборі тактики удару. Крім того, ця бомба відома своєю високою точністю ураження цілей.

Безвіз для українців в Грузії

Уряд Грузії продовжив термін перебування українців без візи. Тепер громадяни України мають право в'їжджати в Грузію без візи і перебувати там протягом трьох років.

Затримання заступника Шойгу в РФ

ГУР "доклало руку" до затримання заступника російського міністра оборони за корупцію в РФ. У березні 2024 року ГУР провело кібератаку, в результаті якої було отримано доступ до конфіденційної інформації та службових документів заступника Шойгу, після чого ним "зацікавились" в керівництві Росії.